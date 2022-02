Imposible transparentar ingresos de Loret de Mola: Inai

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de una petición realizada por el presidente, Andrés Manuel López obrador, durante una de sus conferencias matutinas para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) hiciera una investigación sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y su círculo cercano, el órgano respondió con una negativa.

La presidenta del Consejo Consultivo aseguró que la petición del presidente es imposible ya que el Inai, se encarga de lo contrario, de la protección de los datos personales de cualquier persona, y solo se puede transparentar la información de las personas que pertenezcan al orden público.

Te puede interesar: ¿Enrique Peña Nieto otorgó contrato por 428 mdp a empresa ligada a esposa de Carlos Loret de Mola?

Hablando de un privado no es el Inai la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el Inai no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quien la solicite porque no está dentro del marco regulatorio", aseveró.