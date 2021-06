INE rechaza queja del PAN contra Ebrard por respuesta a The Economist

CIUDAD DE MÉXICO.-Este lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó cinco asuntos de medidas cautelares, una de ellas presentada por el Partido Acción Nacional en donde se solicitaba sancionar a Marcelo Ebrard por su respuesta a la revista británica The Economist.

El PAN denunció al secretario de Relaciones Exteriores, por la publicación en su cuenta de Twitter de la carta que envió al semanario The Economist en respuesta a una publicación de ese medio informativo sobre el desempeño del gobierno federal y del Titular del Ejecutivo.

No obstante, la Comisión consideró improcedente la medida cautelar, ya que la publicación denunciada no se realizó con la finalidad de difundir logros o acciones de gobierno, sino que se trató de una réplica a la publicación realizada por The Economist.

Ebrard dedica carta a The Economist tras portada de AMLO

A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard Causabón, se dijo "sorprendido" de la publicación "El falso mesías de México" que The Economist dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador no por "la posición ideológica" sino por la "virulencia y su fragilidad argumentativa".

El secretario de Relaciones Exteriores mencionó que recientemente se reunió con un editor de The Economist con el que conversó de cómo México ha enfrentado la pandemia de Covid y los dos años y medio del actual gobierno.

Ebrard también recordó que The Economist pronosticó que López Obrador "difícilmente alcanzaría el poder y en caso de hacerlo conduciría al país al fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y choques directos con Estados Unidos", hechos que el canciller rechazó hayan ocurrido por el momento.