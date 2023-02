INE invalida extender periodo de "Alito" Moreno como dirigente del PRI

MÉXICO.- Durante la sesión de este lunes se atendió la petición presentada por Alejandro "Alito" Moreno para realizar modificaciones a los estatutos del PRI y extender su mandato hasta que concluya el proceso electoral del 2024.

No obstante, el Consejo General del INE declaró inválidas dichas modificaciones, bajo seis votos a favor y cinco en contra, aunque aún puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

El INE determinó que no es posible entrar al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones estatutarias, porque el partido no cumplió con el procedimiento establecido en sus propios estatutos.

El Consejo Político Nacional argumentó que realizó las modificaciones de los estatutos para adecuarse a las modificaciones de la Reforma Electoral y para el fortalecimiento de la organización partidista.

Sin embargo, el proyecto señala que “el proceso legislativo de la reforma electoral conocida como Plan B aún no concluía para las fechas en que el CPN y los CPE emitieron sus convocatorias para realizar sesiones extraordinarias, con la finalidad de armonizar los Estatutos del PRI”.

El consejero Ciro Murayama expuso que “hice del conocimiento de la dirigencia del PRI, cuando me visitó, mi convicción de que la autoridad electoral debe ser plenamente respetuosa de la vida interna de los partidos, que no puede haber una injerencia que lastime la capacidad de autodeterminación y que, en la medida en que los partidos definan su vida interna, tendremos un real sistema de partidos”.

Sin embargo, enfatizó que también es respetuoso de la legalidad, y que no existió una justificación para modificar los estatutos mediante el Consejo Político Nacional del PRI.

No he tomado ningún acuerdo con ninguna cúpula partidista, en ningún sentido, para acordar modificaciones a su vida interna”, aseguró el consejero.

Al tomar la palabra, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que es legítimo que el Consejo Político Nacional pueda modificar los estatutos, y no tiene que pasar necesariamente por la Asamblea General.

Sin embargo, dijo que los cambios se hicieron por la Reforma Electoral, que no había sido aprobada en ese momento, por lo que no se sostiene la justificación.

Señaló que independientemente de la decisión del Consejo General, prevé que se impugne la resolución ante el Tribunal Electoral.

Al manifestar su rechazo, el diputado Rubén Moreira, representante del PRI en el Poder Legislativo, subrayó que el Consejo Político Nacional no se trata de un órgano dominado por alguien, sino que tiene una conformación plural.

¿Qué pasa si no aprueban nuestra modificación a los estatutos? Tendríamos, entre otras cosas, un daño irreparable, porque estamos en procesos electorales de Coahuila y Estado de México; porque es inminente que se publique la ley, no hay nada que nos diga que no se vaya a publicar”, apuntó.