INE: Cómo y quién elige a su presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de críticas, descalificaciones y hasta el planteamiento de un posible juicio político en contra de sus consejeros presidentes, muchos se han preguntado cómo y quién elige esos puestos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde el 3 de abril de 2014 Lorenzo Córdova Vianello fue elegido como el primer consejero presidente del INE por la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años.

Sin embargo, el representante de Morena ante INE planteó recientemente la posibilidad de retirarlo de su cargo mediante un proceso de juicio político en su contra.

Sergio Gutiérrez Luna, respresentante de Morena ante el instituto, adelantó que Morena, su partido, buscará la remoción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a través de un juicio político, éste último afirmó que las acusaciones que se la hacen al INE "carecen de sustento".

Dicen: a) que la #ConsultaPopular fue un "éxito", pero a la vez, b) atacan al @INEMexico que la organizó", escribió en sus redes sociales.

Por qué el INE fue cuestionado por la Consulta Popular

Los cuestionamientos hacia el INE vienen después de la realización y organización de la Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes, que tuvo lugar durante el pasado domingo 1 de agosto.

Entre lo que se le criticó fue que supuestamente no coincidía la dirección de las casillas con las que originalmente se habían proporcionado por lo que a algunos participantes se les dificultó ubicar su mesa para votar, también el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no había entusiasmo de parte del INE para hacer la Consulta y entre la población consideraron que no se informó o promovió cómo debería, además de que cuestionaron la cantidad de casillas disponibles.

Ante esto Lorenzo Córdova consideró que se dijeron "muchas mentiras" antes, durante y después de la consulta popular , como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.

"Los detractores del INE han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral", señaló Córdova