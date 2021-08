Consulta Popular: Condena INE y Lorenzo Córdova boletas tachadas antes de cierre

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, condenó las supuestas boletas tachadas antes del cierre de las votaciones de la Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes luego de que circularan videos en los que presuntamente se veía a funcionarios de casillas anulando las papeletas.

Sobre la alteración de boletas, el Córdova explicó que la ley prevé que cuando termina la votación, lo primero es cancelar las boletas sobrantes para que a nadie se le ocurra marcarlas.

Sin embargo, dijo el funcionario de INE que los ciudadanos que participaron en las casillas, por “sentido común”, empezaron a adelantar el trabajo de cancelar las boletas para irse más temprano, lo cual, recalcó, es indebido, pues aun podían acudir ciudadanos a emitir su sufragio.

Particularmente hubo quienes incluso reportaban que existía una supuesta coincidencia entre horarios en los que se realizaba esa invalidación de votos a boletos no usadas.

Críticas al INE por Consulta Popular

Además de las boletas anuladas antes del cierre, que fue uno de los incidentes más críticados en redes sociales, hubo quienes acusaron que las casillas no se ubicaban en donde originalmente se había anunciado, por lo cual se les dificultó encontrar dónde votar.

Ante esto Lorenzo Córdova consideró que se dijeron "muchas mentiras" antes, durante y después de la consulta popular , como que el INE cambió la fecha de la consulta para no empalmarla con la elección, o que no puso otras casillas, o que no dio la difusión debida.

"Los detractores del INE han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral", señaló Córdova

Otro ejemplo fue el de la Doctora Beatriz Gutiérrez Müller quien alegó que no pudo votar debido a que no le fue permitido ya que no existían casillas especiales para quienes estuvieran fuera.

Consulta Popular fue un éxito: Córdova

A pesar de las críticas que el INE recibió por el proceso de la Consulta Popular, su consejero presidente afirmó que fue todo un éxito "contra viento y marea, contra descalificaciones y abiertas mentiras".

"A pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió bien y el INE salió fortalecido", sostuvo.