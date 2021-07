IMSS solicita no salir de viaje ante aumento de casos de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a las vacaciones de verano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población no realizar viajes, a menos que sea estrictamente necesario, así como reforzar las medidas de higiene y mantener la sana distancia.

Diego Balcón Caro, Coordinador de Programas Médicos en la División de Promoción de la Salud, señaló que en caso de salir de vacaciones deben estar pendientes de las condiciones que persisten en cada entidad, del color del semáforo epidemiológico y mantener las medidas sanitarias como uso de cubrebocas correctamente, lavar manos con agua y jabón, o usar alcohol gel al 70%.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El especialista aconsejó que en caso de ser posible, el traslado sea en vehículo particular, planear el trayecto, evitar numerosas paradas y no tener contacto con otras personas; en caso de viajar por algún otro medio, sugirió elegir días y horarios donde haya menor afluencia, además recomendó llevar algunos snacks saludables para comer durante el trayecto y no detenerse, más que lo indispensable.

HAY QUE CONTINUAR CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Balcón Caro sugirió portar un frasco pequeño con jabón líquido o alcohol para mantener las manos limpias, evitar tocarse la cara, ojos, boca, nariz y reforzar el uso de cubrebocas siempre que se esté en exteriores o cerca de otras personas.

Comentó que en caso de optar por quedarse en casa, hay que mantener en todo momento las reglas de autocuidado, fomentar alguna actividad física o deportiva al aire libre.

¿QUÉ SE RECOMIENDA EN CASO DE QUEDARSE EN CASA?

El coordinador de Programas Médicos en la División de Promoción de la Salud recomendó que para el cuidado de los niños se aconseja limpiar y lavar constantemente los juguetes para prevenir el contagio de otras enfermedades, y se vigile el uso adecuado de dichos objetos.

En esta temporada vacacional, Diego Balcón Caro subrayó que son importantes los buenos hábitos de alimentación para evitar casos de sobrepeso y obesidad en menores y adultos.

También señaló que es necesario tener a la mano el carnet de citas en caso de que los derechohabientes tengan la necesidad de acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para recibir atención médica.