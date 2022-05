IMSS-Bienestar reporta avance de operación del 87 por ciento en hospitales y clínicas en Nayarit

NAYARIT, México.-El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en Nayarit el programa IMSS-Bienestar lleva un avance del 87 por ciento con la operación de 13 de 15 hospitales y 300 de 343 clínicas de Primer Nivel de atención.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Zoé Robledo explicó que los dos hospitales que hacen falta: el de la Mujer de Tepic, y el Integral de Tuxpan, aún están en construcción y remodelación, en el caso del de Tuxpan, que sufrió daños por los huracanes de 2018, “ya se está trabajando para que esté listo hacia el último trimestre de este año”.

El director general del Seguro Social expuso que el Hospital de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, inició operaciones en marzo de 2008, pero nunca tuvo médicos especialistas, a pesar de contar con 12 camas censables, seis no censables, un quirófano, una sala de expulsión y una de recuperación, sólo se realizaban Consultas de Medicina General y Estomatología.

Mencionó que con la entrada del programa IMSS-Bienestar a partir del 1 de abril de 2022 este nosocomio empezó a brindar atención de Medicina Familiar, Urgencias, Médico Quirúrgicas, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría Médica y Anestesiología.

Zoé Robledo destacó que el pasado 5 de mayo, después de 14 años, se dio la primera cirugía en el Hospital de Puente de Camotlán, fue una plastía inguinal derecha a una paciente de 12 años, y a partir de esta intervención se han realizado otras.

Esto lo que demuestra es que muchas veces se pensaba que está el hospital y entonces están todos los servicios. Sí está el hospital, pero no hay médicos, sí está el hospital hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento, entonces simplemente es un edificio que no ayuda a la salud de las personas o ayuda de manera marginal”, dijo.