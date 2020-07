Hugo López-Gatell: Contagios de Covid-19 son por las formas de vivir; pandemia va para largo

CIUDAD DE MÉXICO.- De nueva cuenta, el subsecretario de Salud hizo un llamado de corresponsabilidad a la población para contribuir y disminuir los riesgos de contagio de Covid-19, sin importar las actividades laborales que desempeñen; sea comerciante o funcionario público.

"Estos fenómenos, y cualquier otro en materia de salud, que se presentan a nivel mundial, no es culpa de un individuo, o 2 o 5, si no de las formas de vivir", replicó Hugo López-Gatell a los señalamientos que se han hecho hacia su personas y acciones del Gobierno de México.

Gatell pronosticó que, con la llegada de la temporada de influenza, se prevé un rebrote de contagios por coronavirus, la cual podría extenderse hasta abril de 2021.

"En el mundo, el virus permanecerá entrando y saliendo durante los próximos 2 o 3 años", señaló.

Este sábado 11 de julio, autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 34 mil 730 muertes por Covid-19 en nuestro país, así como 295 mil 268 casos confirmados.

Con estos números, México rebasa a Reino Unido en el número de casos confirmados al reportar 290 mil 502 casos.

Este viernes, la Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

"Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos", dijo López-Gatell.