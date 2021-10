Hoy No Circula: Este sábado 30 de octubre no pueden transitar los siguientes vehículos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indica que para este sábado 30 de octubre de 2021, los siguientes vehículos no pueden transitar por las calles debido al Hoy No Circula:

Los que tienen holograma 1 y 2.

Cuya terminación de placa es número par: 2, 4, 8, etc.

Esta restricción vehicular está vigente a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Te puede interesar: Semáforo Covid: México se pinta de verde y solo Baja California seguirá en naranja

¿Qué automóviles pueden circular libremente?

Por su parte, las fuentes móviles que cuenten con holograma 0 y 00, que sean eléctricos e híbridos están exentos del Hoy No Circula, por lo que pueden circular sin restricción alguna.

De igual forma los taxistas, las motos, los transportes de carga y del servicio público, así como los vehículos conducidos por personal de salud que cuenten con tarjetón de autorización, también están exentos de este programa.

¿En cuáles ciudades aplica el Hoy No circula?

De acuerdo a la CAMe el Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Te puede interesar: Covid en México: Reportan 4 mil 001 nuevos contagios y 320 muertes adicionales en las últimas 24 horas

¿Cuáles son los municipios de Edomex que abarca el programa?