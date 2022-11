Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué vehículos no salen de casa este domingo?

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este domingo 27 de noviembre, cuarto domingo del mes, los vehículos que no pueden salir de casa por el Hoy No Circula son:

Este domingo 27 de noviembre pueden circular todos los vehículos independientemente de su holograma, ya que el programa Hoy No Circula no aplica.

¿En qué entidades aplica el Hoy No Circula?