Homenaje a atletas LGBT fallecidos por VIH en los Gay Games de Guadalajara

GUADALAJARA.- Este lunes, se rindió homenaje a unos 240 deportistas de la comunidad LGBT que han fallecido en la Conmemoración del Memorial de la undécima edición de los Gay Games, considerados como el evento deportivo y cultural de la diversidad sexual más grande del mundo. Estos juegos se están llevando a cabo en Guadalajara, en el oeste de México.

Durante una emotiva ceremonia celebrada en el emblemático edificio Arroniz, se inmortalizaron los nombres de atletas que compitieron en ediciones anteriores de los Gay Games y que nos dejaron en los últimos cuatro años, algunos debido a complicaciones relacionadas con el VIH.

Gino Carmody, representante de la Federación de los Gay Games, destacó que esta ceremonia busca honrar a aquellos que ya no están con nosotros, no solo con tristeza, sino también con alegría al recordar a figuras que desempeñaron un papel esencial en la comunidad LGBT.

No debemos abordar esto de una manera que solo nos haga llorar, sino también como una celebración. Es posible que muchos de los nombres que escuchemos no signifiquen mucho para algunos, pero muchos de esos nombres fueron poderosos y contribuyeron significativamente a lo que somos hoy, no solo en el contexto de los Gay Games, sino también como líderes en nuestra comunidad.