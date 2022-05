Hombre mata a esposa en Edomex: "No te va a decir nada, ya la maté"

ESTADO DE MÉXICO.-Juan Lorenzo asesinó a su esposa y cuando llegaron los policías a detenerlo dijo: "¡Ya la regué, espósame!"

El hombre mató a golpes a Elibeth en la colonia El Calvario en Tenopalco, la víctima debía contar con "medidas de protección" otorgadas por la Fiscalía mexiquense.

La madrugada del 24 de mayo, personal de la central de emergencias C-2 de Melchor Ocampo recibió una llamada de auxilio de Elibeth, de 28 años de edad, quien pedía auxilio porque su esposo la estaba golpeando.

Policías municipales se trasladaron a la calle Hidalgo sin número, en la colonia El Calvario, Tenopalco, a donde aseguran llegaron en cuestión de minutos.

Los elementos tocaron la puerta de la casa señalada y fueron recibidos por quien dijo responder al nombre de Juan Lorenzo, de 42 años de edad, a quien cuestionaron sobre lo que estaba ocurriendo y literal les respondió "¡Ya la regué, espósame!".

Al pedir que llamara a la señora Elibeth, quien había solicitado el auxilio, el hombre les reiteró que ya no les iba a responder: "No te va a decir nada, ya la maté", informaron autoridades municipales de Melchor Ocampo. Elibeth contaba con medida de protección expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo que no sirvió para proteger su vida.

Dos niños dormían en otra habitación

La mujer habría muerto la madrugada del martes 24 de mayo alrededor de las 00:15 minutos en la calle Hidalgo s/n, en la colonia El Calvario, San Francisco Tenopalco.

Un policía municipal ingresó al domicilio para confirmar que efectivamente al interior se encontraba una mujer en el suelo con vómito en la cabeza, quien ya no presentaba signos vitales, además de dos menores de edad dormidas en otra habitación.

Por ello detuvieron a Juan Lorenzo, de 42 años de edad, no sin antes leerle sus derechos, quien fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de San Pedro Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. En la FGJEM autoridades dieron inicio a la Carpeta de Investigación NIC: EF/FEF/00/MPI/393/00057/22/05 NUC: TLA/FEF/FEF/104/150853/22/05, a cargo del Agente del Ministerio Público, por el presunto delito de feminicidio.

Finalmente, los policías solicitaron el apoyo de personal de la Unidad de Prevención del Delito y del Sub Procurador de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, José Octavio Olmos Zúñiga, a fin de canalizar a las menores de edad con algún familiar.