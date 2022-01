Hombre asalta con arma de grueso calibre a pasajeros de una combi, en Coacalco, Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Un hombre que portaba lo que parecía ser un arma de grueso calibre, despojó de sus pertenencias a los pasajeros de una combi, en el Estado de México, y logró huir con el botín.

El atraco fue captado por la cámara de seguridad de la unidad de transporte del municipio de Coacalco, el pasado 2 de enero de 2022, a las 21:18 horas, donde viajaban los cinco pasajeros que fueron víctimas del robo.

En el vehículo inicialmente van cinco personas, tres hombres y dos mujeres, además del conductor, y minutos después se sube un sexto pasajero de vestimenta blanca, quien de inmediato saca de entre sus ropas un arma de grueso calibre, a la cual le pone el cargador.

Al mismo tiempo, el ladrón les advierte a los pasajeros que los estaba asaltando y ya sabían cómo se manejaban las cosas. Si no les entregaban sus celulares, carteras y joyas, accionaría el arma contra ellos.

A los pasajeros no les quedó otra opción y siguieron las órdenes del delincuente, quien no dejaba de insultarlos y advertirles que los agrediría si no le hacían caso.

A una de las afectadas la despojó de sus anillos y su bolsa poco antes de bajarse de la unidad para darse a la fuga.

Luego de haber avanzado varias calles, el chofer llega con una persona y le avisa que fueron asaltados por un hombre con ciertas características, mientras los usuarios le dicen que se devolviera al lugar donde lo bajó.

Se desconoce si a final las autoridades lograron dar con el paradero del asaltante y si se puso la denuncia formal por parte de los afectados.

Momento en que un hombre amenaza con un arma de fuego a los pasajeros de una combi.

Imagen: Cámara de seguridad de la unidad de transporte.