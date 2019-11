Hijo de Calderón, Nuño y Romero Hicks, ligados a bots contra AMLO: Gobierno

Revelaron las cuentas relacionadas que atacaron al Gobierno en Twitter con los hashtags #PrensaProstituida , #PrensaCorrupta y #PrensaSicaria , pero no el ataque contra periodistas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal dio a conocer esta mañana las cuentas relacionadas con las granjas de bots que atacaron al gobierno de López Obrador en Twitter el fin de semana pasado a través de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaCorrupta y #PrensaSicaria, pero no las cuentas que lideraron el ataque contra los periodistas. A través de la cuenta TumbaBurros se identificó una importante actividad “child bot” de Aurelio Nuño Mayer, ex secretario de Educación Pública; Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados; y Luis Calderón Zavala, hijo del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC). El funcionario dio a conocer que el 74.27% de los usuarios que participaron en la arremetida en contra la prensa que iniciaron el 31 de octubre y se convirtieron en trending topic son normales y 25.73% son cuentas automatizadas o bots que están relacionadas con ataques hacia el gobierno federal. Aunque el funcionario dio a conocer las cuentas de las granjas de bots que lideraron los ataques contra el gobierno federal, no reveló las cuentas de usuarios reales de Twitter que encabezaron la embestida contra la prensa.



En el análisis de los mensajes, dijo, predominó en un 70% un sentimiento negativo contra la prensa y en un 20% positivo hacia la prensa, pero contrario al gobierno.

“Del análisis de redes de vínculos se encontró que las granjas de bots asociadas al ataque y propagación de un sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal se identificó la cuenta ‘mother bot’ asociadas a la cuenta #TumbaBurros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko”, explicó.

El alcance de los tuis y retuis de las tendencias en contra de la prensa mexicana fue de 34 millones 917 mil 808 usuarios en la red social con una participación de 50.69% hombres y 21.60 % mujeres y 27.71% indefinidos, principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa.

AMLO AGRADECE APOYO EN REDES

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, agradeció a lo usuarios de las redes sociales el apoyo al gobierno y recomendó ser respetuosos y no insultar.

“La recomendación respetuosa es que no se insulte, sino se argumente, eso es lo más destacado. Por lo general son muy buenos los argumentos, no podría ser de otra forma los conservadores están desquiciados, desesperados no tienen argumentos y insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho, ni se hará”, dijo.

El mandatario consideró que si Nuño Mayer está detrás de las granjas de bots que atacaron al gobierno “que fue Secretario de Educación Pública”, “estábamos en manos de los inmorales, por los suelos”.

Sobre los atacantes en contra de la prensa, Mendoza Álvarez dijo que ese 70% de cuentas reales exigen mejores periodistas y “destaca el planteamiento que las personas de hoy en día expresan lo que piensan”, pero omitió dar a conocer las cuentas que tuvieron mayor actividad durante el ataque.

“Los usuarios de las redes sociales lo que señalan es una exigencia de que se evite ocultar la información y hacer ruido por ocultar la verdad”, dijo.