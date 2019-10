Hay líderes empresariales que siempre se han prestado a la corrupción, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay dirigentes empresariales que siempre se han prestado “al juego de la corrupción” y a “intereses políticos”.

El mandatario afirmó que así como empieza a suceder en los sindicatos, es el momento de que los dirigentes empresariales “actúen con rectitud y con honestidad”, luego de que líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se hayan manifestado en contra de la legislación que castiga como delito grave la falsificación de facturas.

Están en su derecho, pero les recomendaría que lo piensen bien y que consulten a los empresarios, a lo mejor es un asunto de los dirigentes, son visiones distintas. La mayoría de los empresarios de México quieren que no haya corrupción, están hartos de la corrupción”, dijo sobre los amparos que anunció la Coparmex en contra de la nueva ley.

López Obrador consideró que “hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenecen a partidos políticos, tienen una doble chaqueta”.

Además, agregó, “simulan que son independientes, empresarios, cuando en realidad tienen una postura política”, e incluso aspiran a cargos públicos.

“Los conozco aunque se disfracen. Ya andan buscando eso, por eso agarran estas banderas; no es legal, no es legítimo”, dijo.

AGRADECE A CARLOS SLIM

El Presidente agradeció al empresario Carlos Slim Helú el anuncio de inversión de 100 mil millones de pesos durante el sexenio para proyectos de infraestructura, telecomunicaciones y energía, y el apoyo a la persecución de quienes defraudan a las arcas públicas con facturas falsas.

“Le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México, esto es importante, vamos a ponernos de acuerdo; hay muchos proyectos para reactivar la economía. Hay todo un plan de construcción de infraestructura que hace falta en nuestro País para llevar a cabo con inversión privada y pública”, dijo.

López Obrador consideró que el tercer motor para incentivar el crecimiento económico en México es el de la inversión privada nacional, pero aún “no enciende”.

“El tercer motor aún no enciende en la inversión privada nacional, por eso también me gustó lo que dijo ayer Carlos Slim en medio de los que siguen queriendo hacer negocios al estilo antiguo, con corrupción. Necesitamos que haya negocios con ganancias razonables, no atracos”, precisó.