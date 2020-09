Hay infiltrados en manifestaciones feministas: AMLO reconoce actuar de gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre la presencia de infiltrados en las marchas de mujeres como la de ayer a favor del aborto legal.

“Nosotros debemos respetar la libre manifestación de las ideas y respetar el derecho que se tiene por manifestarse por causas justas y que la gente me entienda, la gente me entiende bien, sabe, porque el pueblo es sabio, no hay que caer en provocaciones, porque estamos llevando a cabo una transformación, entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos”, contestó al ser cuestionado sobre la marcha de mujeres de ayer y la actuación del gobierno capitalino.

López Obrador destacó que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer “de una infiltración” en el movimiento de mujeres que tomaron la sede la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Eso ha existido en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos, porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando, hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación”, dijo.

Y reconoció el manejo de las marchas por parte del gobierno capitalino, incluida la movilización del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa).

“Reconocer el trabajo responsable del gobierno de la ciudad, de la Jefa de Gobierno de no caer en provocaciones, porque si llega haber heridos, se les da garrotazos a los de Frenaaa, se vuelve nota internacional, de ocho columnas en los periódicos de México, gritarían los locutores, conductores, como pregoneros como callan cuando no les conviene a sus jefes que se sepa algo que les puede perjudicar”, dijo.

“¿Si hay infiltrados, si tienen pruebas las van a mostrar?”, se le preguntó al mandatario.

“No, porque se revictimizan. Es lo que quieren; señalarnos como autoritarios, pero no somos iguales, nosotros venimos en una lucha desde hace muchos años. Están buscando por todos los medios que caigamos en una provocación; no, no tienen ni siquiera porqué encapucharse, porque no somos represores, nosotros somos humanistas”, contestó.