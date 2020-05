Hay estados y municipios que seguirán con las medidas de mitigación después del 30 de mayo: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El desconfinamiento se aplicará de forma distinta en los estados y municipios del País, incluso el regreso a clases acordó el Consejo de Salubridad General, adelantó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El cambio fundamental que se anunciará en el plan de reactivación el día de mañana, es que las medidas nacionales de la Jornada Nacional de Sana Distancia llagarán a su fin el 30 de mayo a nivel nacional, pero no en todas las regiones.

“Pero dada la heterogeneidad que tiene la transmisión, dado que tendremos ciudades, metrópolis, estados que tienen proceso de alta transmisión, proceso de inicio de alta transmisión, esos lugares no podrán relajar las medidas del confinamiento y tendrán que aplicarlas de manera local”, dijo.

El subsecretario adelantó que durante la reunión del Consejo de Salubridad General se habló de la “nueva normalidad” a la que se regresará, pues no será posible volver a las mismas condiciones que existían antes de la pandemia.

Debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria”, dijo.

Y precisó que el plan de reapertura permitirá liberar a los territorios que están en zonas de baja transmisión o en descenso.

“Pero en la zonas donde está el ascenso o el inicio la fase 3 deberán seguir conservando estas medidas”, dijo.

Lopez-Gatell insistió en que no será una liberación completa: “tenemos que hacer un regreso a cierta normalidad para poder reactivar la vida social, económica, sobre todo las economías locales y quitar la importante presión que hay sobre las economías locales, las personas que viven al día, los pequeños comercios en particular”.

El mayor riesgo es el rebrote de la epidemia, precisó, el cual se dará en función de la cantidad de personas que regresen al espacio público.

Por ello, explicó, si en una zona que sea liberada se observa el retorno de la epidemia, se regresarán a las medidas de mitigación para contenerla.

ESCUELAS NO REGRESAN TODAS

En cuanto al regreso a clases, el subsecretario adelantó que sólo reanudarán actividades las escuelas en los lugares en donde se pueda constatar que hay una baja transmisión, bajo riesgo y vulnerabilidad.

“Las escuelas son un espacio particular por el riesgo, porque es conocido que los espacios escolares, particularmente las de la educación básica, son espacios propagadores de infecciones transmitidas por vía respiratoria”, explicó.

Un elemento a considerar, dijo, es prevenir que la niñez contagie a los adultos mayores, a los abuelos.

“En ese sentido tiene que ser más cuidados el retorno. Una consideración especial: solamente en aquellas regiones donde podemos constatar la baja transmisión, bajo riesgo y vulnerabilidad podremos abrir el espacio escolar. Donde no es posible no hay una fecha ni para abrir, ni para no abrir las escuelas”, adelantó.