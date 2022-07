Hallan muerto a joven que estuvo en Fuerzas Básicas del Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se inicara la búsqueda del joven futbolista desaparecido en el mes de mayo, Mario Alexander Risso Castañeda, quien pasó por las Fuerzas Básicas del Pachuca, fue encontrado sin vida.

Fue Luz María Castañeda, madre del joven, quien dio a conocer el fallecimiento de su hijo, a quien buscaban desde el 16 de mayo de este año en la ciudad de León, Guanajuato.

"Te encontré y no de la manera que me esperaba, te arrebataron la vida, tus sueños, nuestras metas, estás y estarás siempre conmigo. No tengo palabras para expresar exactamente lo que siento, solo le pido a Dios que te guarde y te reciba con los brazos abiertos mi chaparro", se puede leer en una publicación de Facebook.

Tantas bromas, tantos partidos, tantas sonrisas que te faltaron. Me faltó verte otra vez y verte trascender, ahora veré al cielo y diré ahí está el mejor futbolista", agregó la madre del joven de 18 años.

La última vez que se le vio con vida a Mario Alexander, fue el 16 de mayo. El joven, gran aficionado del futbol, fue a dejar a su novia en la colonia Las Trojes y desde ese momento no se supo nada de él hasta estos días que fue encontrado sin vida.

