"¡Háganlo viral!": Mujer graba a presunto elemento de la Guardia Nacional extorsionando a su esposo

TLAXCALA.-Ha circulado en redes sociales una supuesta extorsión cometida por un aparente elemento de la Guardia Nacional a un conductor de un camión.

El hecho delictivo habría sucedido en Culpulapan, Tlaxcala, y en las imágenes se ve cómo el presunto servidor púbilco le pide dinero.

"Mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos, nosotros no tenemos ni para comer, señor, ahora, ¿qué quiere?", dijo una mujer. La presunta extorsión habría sido para evitar que fuera multado.

Agrega:

"Señor, yo lo voy a grabar, porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos, y no se me hace justo ¡Háganlo viral!".

Te puede interesar: Vecinos dicen ser extorsionados por banda que opera desde el Reclusorio Oriente con ayuda de sus familiares

Luego se arma un trifulca y comienzan a agredir al presunto extorsionador, y lo bajan de auto.

"Corrupto, córranlo"

Ya abajo del auto, el elemento de la Guardia Nacional es exhibido y le gritan que "lo corran porque es un corrupto".

"Córranlo porque hasta se subió al tráiler", le grita la esposa de la vícitima.

Ya al finalizar, la mujer pidió que hicieran viral en redes sociales para que las autoridades tomen cartas en el asunto y verifiquen la situación del elemento.

El guardia nacional se subió a la unidad 18-945 y se fue del lugar.