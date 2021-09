Iztapalapa: Vecinos dicen ser extorsionados por banda que opera desde el Reclusorio Oriente con ayuda de sus familiares

CIUDAD DE MÉXICO.-Vecinos del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, dijeron que son extorsionados por una banda que opera desde el interior del penal, con ayuda de sus familiares que son vecinos de los extorsionados.

La periodista Denise Maerker dio a conocer la noticia en su programa En Punto, y reveló que habitantes "viven con miedo".

En el noticiero emitió una supuesta llamada de un extorsionador la cual dice:

"Ya estamos aquí, Hermano, ¿qué es lo que se va a proceder Abeja, Michelle? Necesito que me den una información, hermano. Aquí estamos, eh, dispuestos a la orden para que se haga detonar la casa o esperar a que salga alguien para detonarlo".

La investigación señala que esa voz es de un hombre que acude a negocios o viviendas cercanas al Reclusorio Oriente.

El video se lo hicieron llegar a la víctima como parte de las amenazas para que entregara 50 mil pesos o iban a atentar contra sus familiares.

Las extorsiones, detallan, se han registrado principalmente contra vecinos de la colonia: Consejo Agrarista Mexicano.

Familiares ayudan en las extorsiones

Un testigo reveló que hay personas internadas en el Reclusorio que los están extorsionando y que los familiares los ayudan a cometer los delitos.

"Como son vecinos de la colonia, ellos informan para que te hablen y te extorsionen", señaló un entrevistado a Televisa, el cual no dijo su nombre por seguridad.

Una víctima detalló que muchos están cayendo en las extorsiones por miedo.

"A mí cuando me hablaron de entrada me pidieron 50 mil pesos, luego que vieron que no tenía la cantidad me estaban pidiendo 30 mil pesos, y si no lo acompletaba me recibían pantallas... cosas de mi casa...".

Algunas familias comentaron de que a pesar de haber pagado la extosión seguían recibiendo llamdas desde el Reclusorio Oriente para pedirles más dinero.

Las víctimas dieron a conocer videos donde dijeron que los extorsionadores tienen armas.

Asimismo, señalaron a Abrahan Mendoza, "La Abeja", como uno de los principales extorsionadores y quien está recluído en el Reclusorio Oriente desde hace dos años.