“Hace seis años el Presidente quería que me fuera a Morena”: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Este jueves, en la ciudad de Colima y frente a militantes del PRI, PAN, PRD y “Xóchilovers”, la precandidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, reveló que hace seis años, tanto Claudia Sheinbaum y Andy López Beltrán, hijo del presidente, la invitaron a unirse a las filas de Morena para ser candidata a senadora.

“Hace seis años el Presidente quería que me fuera a Morena... Andy y Sheinbaum fueron a mi casa a invitarme a ser senadora”, aseveró, pero que hoy tienen “una campaña feroz en mi contra”, afirmó la precandidata presidencial panista.

Te puede interesar: Sheinbaum desaprueba participación activa de hijos de Xóchitl en campaña

Hasta hace seis años el actual Presidente quería que yo me fuera a Morena. Hace seis años fue ‘Andy’ con Claudia a mi casa a invitarme a que fuera candidata a senadora por Morena, a que me sumara al gabinete y era lo máximo: era una mujer honesta, trabajadora, entrona. Todo fue que decidí inscribirme como precandidata por el PAN, PRI, PRD, para que se me viniera todo el aparato encima”.