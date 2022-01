Habrá consulta ciudadana para el megaproyecto en el Estadio Azteca: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de prensa de este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre Megaproyecto en el Estadio Azteca, aseguró que su gobierno jamás va a actuar en contra de la gente y que se hará una consulta pública sobre dicho proyecto.

Por aquí vi una lona del Estadio Azteca, es importante que les aclaremos. Es un proyecto que se presenta dentro del Estadio Azteca y no vamos a hacer nada si la gente no está de acuerdo. Lo más importante es que haya información. Es valioso que se escuche el proyecto, que se vea, que opine la gente, si se necesita modificar, y si no, que no se lleve a cabo. Jamás vamos a actuar en contra de la gente. Cuando llegamos al gobierno dijimos que iba a ver consultas públicas, pero no sólo de si o no, sino una consulta en donde se conozcan las cosas”, expresó la mandataria.