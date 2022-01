Graco Ramírez sí pactó con “El Carrete”, denuncia Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que su antecesor, Graco Ramírez y su exsecretario de Seguridad, Alberto Capella, sí negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández Mazarí "El Carrete", líder de Los Rojos.

Al salir de la Fiscalía General de la República (FGR), Blanco aseguró que existen videos y grabaciones en las que consta que ambos exfuncionarios negociaban con integrantes del narcotráfico.

De ex gobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite", dijo Cuauhtémoc Blanco.