Confirma iglesia que polémica foto de Cuauhtémoc Blanco fue tomada en parroquia

CUERNAVACA, Morelos.- La iglesia católica en Morelos afirmó que la fotografía que publicó la OEM, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo posa con supuestos líderes de la delincuencia organizada en el estado, fue tomada en la parroquia de La Asunción de Yautepec, en un festejo del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe.

Lo anterior fue declarado a medios por el vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera.

La fotografía causó polémica a grado tal que el mandatario negó haber conocido a los tres supuestos integrantes del crimen organizado. Un día después una manta en el estado amenazaba a Blanco con dar a conocer información sobre el asesinato de Samir Flores, activista.

Cuauhtémoc Blanco negó foto y le dedican narcomanta

Ante las críticas, el mandatario dijo en entrevista que “me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar a qué te dedicas”.

"Me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces... no sé (dónde se encontró a las personas de la foto)", indicó.

Blanco afirmó que la foto no es en su casa y descartó rotundamente que él los conociera.

¿Cómo voy a meter a mi casa a unas personas que son delincuentes?", detalló.

Tan solo un día después de negar la foto, amaneció en Morelos una narcomanta dirigida a Cuauhtémoc Blanco. El autor del mensaje hacia el legendario ex futbolista mexicano y actual mandamás de Morelos lo tachó por "traicionar la amistad" y lo amenazó de "soltar datos exactos" de la muerte del activista mexicano, Samir Flores Soberanes.

El asesinato de Samir Flores ocurrió en febrero 2019, al ser atacado con balazos afuera de su domicilio en Amilcingo, municipio de Temoac, apenas cuatro meses después de que Cuauhtémoc Blanco entró al poder como gobernador del estado.

¿Quiénes aparecen supuestamente en la foto con Cuauhtémoc Blanco?

En la fotografía aparece Irving Eduardo Solano y Raymundo Isidro Castro, presuntos cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos, y Horacio Figueroa, supuesto líder de un grupo criminal regional, Comando Tlahuica. El Sol de Cuernavaca indió que la imagen dataría de finales de enero o principios de febrero de 2019.