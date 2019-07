Subastarán joyas en Los Pinos; buscan recaudar 21.8 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El gobierno federal anunció la tercera subasta de bienes, ahora de joyas extravagantes, que se realizará en Los Pinos con una meta de venta de 21.8 millones de pesos.

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del Servicio de Administración Tributaria y director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, anunció que la tercera subasta de joyas extravagantes se realizará el domingo 28 de julio de 11:00 a 15:00 horas en el Centro Cultural Los Pinos.

En total se trata de 148 lotes que incluyen relojes, anillos y pulseras con incrustaciones de diamantes con una meta de venta de 21.8 millones de pesos.

Pero es probable que la cifra llegue a 30, 35 millones de pesos. Muchos de los productos son buena oferta porque están por debajo de los precios del mercado”, dijo Rodríguez Vargas.

El 90% de los recursos que se obtengan a través de la subasta se destinarán a rehabilitar los caminos rurales de Michoacán en su frontera con Colima.

“Esperamos que se vendan como pan caliente, porque es muy atractivo”, indicó el funcionario.

Entre las joyas que se subastarán está un reloj Piaget valuado en casi tres millones de pesos con 220 diamantes incrustados, y otro reloj con diamantes con un valor de un millón 185 mil pesos.

Hay un juego de gargantilla, con aretes y pulsera de platino con diamantes valuado a casi en un millón de pesos y un reloj Cartier Tank de oro blanco de 18 kilates con incrustaciones de diamantes.

En la subasta hay también un reloj Patek Philippe Geneve de 18 kilates, edición limitada, que se fabrica a pedido y tarda dos años en concluirse.

Las joyas se expondrán al público en general una semana antes de su venta en Los Pinos.

ENTREGAN RECURSOS DE SUBASTA DE CASAS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 21 millones 151 mil 219.19 pesos obtenidos de la subasta de bienes inmuebles a dos municipios pobres de La Montaña de Guerrero.

Metatlón, que fue considerado como el municipio más pobre de México, y Cochoapa, dijo López Obrador.

Los 21 millones equivalen al doble de lo que se entregó a cada uno de estos municipios en 2017 a través del Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura Municipal y Estatal.

El Presidente añadió que pronto se aprobará la Ley de Extensión de Dominio que permitirá que en un plazo no mayor de 15 días, los bienes que se confisquen puedan entregarse a los pueblos y municipios.

“Antes no se sabía del paradero de estos bienes, no había un procedimiento rápido, expedito. Se iban aculando casas, alhajas, aviones, ranchos, vehículos, si no desaparecían se echaban a perder con el añadido que había que pagar mantenimiento”, explicó.

De la subasta de bienes inmuebles quedó un terreno sin venderse en la subasta, el cual será entregado al municipio de Naucalpan, Estado de México para construir una escuela.

La próxima subasta, después de la de las joyas, será de bienes inmuebles y de dólares.