Gobierno estadounidense contradice a AMLO sobre fentalino

MÉXICO.- El día de hoy, durante una audiencia, Brian A. Nichols, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, fue cuestionado sobre las declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que en México "no se produce" fentanilo.

Por su parte, Nichols contradijo las palabras del presidente mexicano.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en ese país no se produce fentanilo. En particular, AMLO dijo: ‘Aquí no producimos fentanilo’. Es una cita directa. Subsecretario Nichols, ¿se produce fentanilo en México?", le preguntaron a Nichols.