Gobierno de Trump presionó a AMLO para cambiar estrategia contra el narco: WSJ

CIUDAD DE MÉXICO.- El diario The Wall Street Journal reveló que el gobierno de Donald Trump presionó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que México reforzara su estrategia contra el crimen organizado con el apoyo de la Secretaría de Marina.



El reportaje de José Córdoba y Sadie Gurman detalló que el procurador de EU, William Barr, impulsó el cambio de estrategia, incluyendo a la Marina para combatir la lucha contra el narcotráfico y la aceleración de procesos de extradición.



López Obrador ha insistido en que no se debe combatir el fuego con fuego. Su principal lema ha sido

“Abrazos, no balazos”.

La publicación de The Wall Street Journal señaló que regresar a los marinos al frente de la guerra contra el narcotráfico es un giro para el líder mexicano, quien en campaña tuvo la idea de que los anteriores gobiernos habían cometido un error al detener a líderes del narcotráfico porque provocó enfrentamientos y elevó la tasa de homicidios.



Según el diario, el cambio de estrategia se presenta en un contexto de alarma en el Gobierno de EU tras el asesinato de 9 integrantes de la familia LeBarón y Langford cuando posteriormente Donald Trump amenazó con designar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas.