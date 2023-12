Gobierno confunde “Boeing” con “Boing” y desata memes sobre Mexicana de Aviación

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Este 26 de diciembre Mexicana de Aviación realizó su vuelo inaugural a Tulum, Quintana Roo, llegando después de casi cinco horas de partir del AIFA y ser desviado por malas condiciones climáticas a Mérida, Yucatán.

No obstante, el Gobierno de México celebró el inicio de las operaciones de Mexicana de Aviación con entusiasmo, compartiendo videos, imágenes e infografías que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Sin embargo, el motivo de la viralidad fue un error al colocar el nombre de la empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones: Boeing, que fue confundida con “Boing”, la empresa refresquera mexicana Cooperativa Pascual Boing, y sus populares jugos.

El Universal/Tomada de redes sociales.

¿Cómo fue la confusión?

En la infografía titulada “Mexicana después de 13 años vuelve a los cielos”, se leía “Inicia con 5 aviones Boing 737 y Embraer ERJ145”, lo que llamó la atención de usuarios de redes sociales y expertos del sector aeronáutico.

El Universal/@Eddy_Talks

El nombre correcto de la aeronave es “Boeing 737”, y realizará vuelos a 14 destinos: Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

El Boeing 737 es el avión de pasajeros con mayor número de unidades vendidas en la historia de la aviación, y ha sido fabricado sin interrupción por parte de The Boeing Company desde 1967.

La compañía de refrescos Boing debe estar muy orgullosa de que su primer avión comercial haya surcado los cielos mexicanos. #AMLOvers les dieron Boing con el dedo. pic.twitter.com/nEHJaWVtUR— Eddy Talks (@Eddy_Talks) December 27, 2023

Usuarios de redes sociales reaccionan a confusión

La confusión entre Boeing y Boing en las cuentas institucionales del Gobierno de México dejó todo un gran número de burlas: “Jajaja, me eché un Boing 737 de guayaba”; “avión con 12% de pulpa de mango”; “se me hace que el refrigerio incluye Boing”.

Con esto termino mi participación de hoy, es BOEING la marca de aviones, no BOING la marca de jugos.

Dejo ejemplos.

Se que es algo menor y no pasa nada, pero las cosas se tienen que hacer bien y ya, no hay pretextos pic.twitter.com/O1V0UmYAtI— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) December 27, 2023

Además, el usuario conocido en redes sociales como Datos Aeronáuticos (@CapLaloVargas) también reaccionó a la publicación: “Con esto termino mi participación de hoy, es BOEING la marca de aviones, no BOING la marca de jugos. Dejo ejemplos. Sé que es algo menor y no pasa nada, pero las cosas se tienen que hacer bien y ya, no hay pretextos”.

Los pilotos de Mexicana de Aviación... pic.twitter.com/6xBck01JfG— La Abuela García®™ (@rthur013) December 27, 2023

Tras las críticas y burlas, la imagen fue corregida en todas las cuentas oficiales del Gobierno de México.