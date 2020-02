Gertz Manero niega tener intenciones de renunciar a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rechazó tener intenciones de dimitir al cargo.

Luego de que se difundió a través de redes sociales que Gertz Manero supuestamente presentó su renuncia al cargo como titular de la FGR, pero que esta fue rechazada, el funcionario negó los rumores.

“Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, al parecer hay grupos que les molesta mi presencia”, dijo.

Gertz Manero entrega 2 mil mdp al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

El fiscal Alejandro Gertz Manero entregó al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dos mil millones de pesos asegurados por la institución.

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General informó que dicha cantidad forma parte de lo asegurado en un sólo caso denunciado por el Ejecutivo federal, sin embargo, no precisó a qué investigación corresponde.

“Estamos entregando un cheque por dos mil millones de pesos por un sólo caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo” señaló.