Gerardo Fernández Noroña arremete contra AMLO por “preferencia” en la candidatura de Morena a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña arremete contra AMLO por candidatura de Morena a la Presidencia.

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien acusó de mostrar su clara preferencia por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para la candidatura de Morena para competir por la Presidencia de México en 2024.

En conferencia de prensa exigió a López Obrador "sacar las manos" del proceso de Morena para elegir a su candidato presidencial de 2024.

El Presidente no puede, no debe, replicar actos de los que fue víctima como la exclusión, el atropello, de intentos por cerrarle el camino para llegar a la Presidencia de la República; fue víctima de fraude electoral, así es que lo que pido no es piso parejo, sino que saquen las manos en el proceso de decisión del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024", demandó el legislador.

Noroña acusa preferencia de AMLO

Fernández Noroña sostuvo que es evidente la forma en que el presidente de México ha mostrado su preferencia en favor del titular de la Segob, y acusó que el pasado 1 de julio incluso le revocaron su invitación a la inauguración de la refinería de Dos Bocas para darle todos los reflectores al Secretario de Estado.

Lo ha llevado a todos lados mostrando su preferencia, el Presidente es un ser humano, es legítimo que siente simpatía mayor hacia algún compañero o compañera, pero lo que acaba de hacer en la inauguración de Dos Bocas es totalmente incorrecto. Yo fui invitado a la inauguración de la refinería pero luego nos ‘desinvitaron‘, se decidió que Presidencia era quien tomaba el evento y decidiría a quién invitar, ¿y por qué me sacaron de la lista? Por mi aspiración presidencial", denunció.

El diputado aclaró que él no se considera "corcholata": "Soy un hombre libre que aspiro legítimamente a encabezar y a abanderar el movimiento".

Advirtió el diputado del PT que nadie lo hará zanjar en sus aspiraciones.

"No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración a contener por la Presidencia y si el pueblo no me quiere, lo aceptaré", expresó.