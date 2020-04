Genaro García Luna busca vender oficina en Florida

CIUDAD DE MÉXICO.- Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública preso desde diciembre en Estados Unidos, busca vender una oficina que compró en Florida en 2018 en más de un millón de dólares.



Se trata del despacho 507 del edificio ubicado en el número 2980 de la calle 207 en Aventura, un suburbio de Miami.



El inmueble fue adquirido por García Luna el 30 de agosto de 2018, por el que cubrió un millón 224 mil dólares, según publicó en enero pasado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



La empresa GL & Associates Consulting, de la que García Luna es fundador y directivo, informó el 23 de marzo a la Fiscalía Federal para el Este de Nueva York que está en proceso de vender el inmueble.



Mientras el Gobierno no ejecute alguna acción concreta para buscar un decomiso, presumiremos que el título esta libre de contingencias y que no hay impedimentos para cerrar la transacción en los próximos 30 días", advirtió Michael Merino, un abogado inmobiliario de Florida que representa a García Luna.



Desde el 24 de febrero, la oficina de Merino había contactado a la Fiscalía para preguntar si tomaría alguna acción contra el inmueble, pues ya tenían a un comprador que depositó un anticipo de 100 mil dólares.



"El comprador está ansioso de cerrar la transacción", mencionó Merino en un correo que envió en esa fecha a la fiscal asistente Erin Reid.



El abogado sugirió a la fiscal depositar el dinero de la compraventa en una cuenta especial, que no pueda ser accesada mientras termina el juicio penal contra García Luna, pero la Fiscalía no mostró interés en esa opción, y solo respondió que por ahora no puede descartar que ejercerá alguna acción sobre el inmueble.



Dicha acción puede ser una demanda civil, paralela al proceso penal, específicamente para pedir el decomiso en favor del erario estadounidense, como ha sucedido con múltiples propiedades de mexicanos acusados en Estados Unidos.



García Luna ha ofrecido un inmueble de 1.2 millones de dólares como garantía para su libertad bajo caución, que ayer fue negada por segunda vez por la corte federal de Brooklyn.



La propiedad de Aventura, Florida, es la única de 1.2 millones de dólares de la que tenemos conocimiento en relación con el acusado. Si pretende venderla, no puede ofrecerla en garantía para una caución", afirmó la Fiscalía en un escrito del 30 de marzo.



Según la publicación de MCCI, la oficina de Aventura era sede de ICIT Holding Inc, una empresa creada en Panamá en 2012, también vinculada con García Luna, acusado de proteger al cartel de Sinaloa cuando fue titular de la SSP.