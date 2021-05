García Cabeza de Vaca acusa que la FGR le niega el acceso a información aportada por EU

TAMAULIPAS, México.-El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca informó este martes que luego de haber solicitado a sus abogados que revisaran los datos aportados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) le negó a su defensa el acceso al expendiente.

En consecuencia, el mandatario realizó un comunicado a través de Twitter en donde también aseguró que nunca ha realizado operaciones o transferencias ilícitas en territorio nacional o en Estados Unidos.

Niego haber realizado operación o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos de América, país en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra", expresó.