"Gajes del oficio": AMLO responde luego de que lo insultaran en avión

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante los insultos que recibió ayer domingo al bajar del avión procedente de Guadalajara, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que son "gajes del oficio".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que, así como hay gente inconforme con su administración, también hay gente que lo apoya.

"Son gajes del oficio. Imagínense si me pongo preocupado por los insultos, recibo muchos, muchos insultos porque tengo que llevar a cabo cambios. Me eligieron para eso para encabezar un movimiento de transformación, Y así como hay gentes inconformes, hay muchos otros que están conformes, y así es la democracia. a diferencia de la dictadura cuando hay dictadura no se puede protestar o se protesta, pero con los dientes apretados.

"Cuando hay democracia somos libres. Estoy muy consciente de eso", aseveró en Palacio Nacional.

Ayer por la tarde, un grupo de cinco pasajeros que viajaban de Guadalajara a la Ciudad de México, en el mismo vuelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó gritos e insultos al mandatario durante el proceso de desembarque, una vez que el avión aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El vuelo 0237 de Aeroméxico aterrizó a las 16:00 y mientras desembarcaban las primeras filas de pasajeros, en solitario, un joven volteó a ver al Ejecutivo y le señaló que era un "mal Presidente".

Posteriormente tomó su equipaje y se retiró diciendo: "¡Fuera AMLO!".

Cuando llegó el turno de la fila 14, donde viajó el Presidente con su equipo, un grupo de cinco pasajeros que viajaban en las últimas filas comenzaron a gritar insultos contra el Mandatario.

El presidente López Obrador se levantó de su asiento y se retiró de la Aeronave, sin voltearlos a ver o hacer señalamiento alguno.