GN rechaza a casi seis mil elementos; no aprobaron exámenes

CIUDAD DE MÉXICO.- El comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, señaló que alrededor de seis mil elementos de las fuerzas federales, civiles y militares fueron rechazados luego de no aprobar los exámenes físicos y médicos a los que deben de ser sometidos para saber si son o no aptos para integrarse a la corporación.

De acuerdo con el general padecimientos como obesidad, diabetes, problemas vasculares, así como tatuajes, impidieron que 5 mil 818 policías, soldados y marinos formaran parte de la Guardia Nacional.

Están ahí los efectivos a los cuales se les ha aplicado de las tres fuerzas: de la Policía Federal 11 mil 540, de ellos el examen físico lo realizaron 10 mil 739 y no lo han aprobado 801. El examen médico lo han realizado siete mil 67 y no lo han aprobado cuatro mil 773. En el caso de Sedena vemos cómo el examen físico de tres mil 684 no lo aprobaron 127; el médico de tres mil 448 no lo aprobaron 363. Igual las cantidades que se ve de Semar, los que no aprobaron el examen físico, 11; y 43 el examen médico", detalló el comandante.