Fuerzas armadas no tendrán problema en que una mujer llegue a la Presidencia de la República, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no habrá ningún problema” entre la milicia y una mujer en la Presidencia de la República.

Todo bien, no habría ningún problema, las mujeres son muy responsables, trabajadores, honestas,decididas. Yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de Gobierno, ahora que tengo la encomienda de la Presidencia de la República”, dijo.