Fueron a ver a la Sonora Santanera no a AMLO: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex presidente de México, Vicente Fox, aseguró que las personas que fueron al Zócalo no lo hicieron para escuchar a Andrés Manuel López Obrador, sino a la Sonora Santanera y otras bandas.

“Mentirosos no caben en el zócalo más de 100mil. Además había muchos huecos. No fueron a escuchar a López, fuero a escuchar a la Sonora Santanera y otras bandas. Acarreados (sic)”, escribió el ex panista en Twitter.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó una asistencia de 250 mil personas a la ceremonia del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según se lee en un comunicado, la policía capitalina implementó un operativo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, por el evento político.

1er AÑO DE GOBIERNO 2018-2019 Presidencia de la República, 4a Transformación de México. Un orgullo ser parte de este proceso histórico. Así el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/4KQE59WH8T — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2019

Agregó que con la finalidad de prevenir delitos y faltas administrativas, además de garantizar la integridad de las personas que se dieron cita en el lugar, la dependencia capitalina desplegó a 2 mil 342 policías, así como 149 patrullas, 30 motocicletas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndor”.

Personal del Centro de Comando y Control (C-2) Centro, y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México, mantuvo monitoreos constantes por cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la seguridad de todos los asistentes.