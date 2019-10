"¡Fuera máscaras!": AMLO a provocadores

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Con un llamado a la paz y a los manifestantes de la marcha de esta tarde por el 2 de octubre de 1968 a “aislar” a los “provocadores”, arrancó el Presidente Andrés Manuel López Obrador su conferencia matutina.

Nos ayuden para aislar a provocadores y, ayudar a no caer en provocaciones no significa enfrentar a los provocadores, sino hacerse a un lado y exhortarlos, calmarlos a que no es el camino, que fuera máscaras”, dijo.