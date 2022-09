"Fue un acto de provocación y de ataque a mi familia": Mauricio Tabe se suma a la disculpa de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, compartió un video donde dice sumarse a la disculpa de su padre, quien amenazó con un cuchillo a empleados de Ivea que le notificaban de la clausura de su negocio.

El alcalde inició su discurso mencionando la admiración que tenía por su padre y por su trabajo; aseguró que nunca lo había visto comportarse de esa manera. Hizo énfasis en que Daniel Tabe es un hombre, según dijo, respetuoso y al que nadie le ha regalado lo que tiene.

"Me comentó que estaba lleno de coraje que había perdido la cabeza al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido", comentó Tabe sobre su padre.

No obstante, inmediatamente Mauricio Tabe sugirió que la reacción de Daniel Tabe se debió también a una supuesta campaña de desprestigio en contra del alcalde y su familia:

"... Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó. Es falso que el negocio sea irregular: cuenta con todos los papeles; es falso que yo esté metido en el negocio: desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad", espetó.

Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites.

Mauricio Tabe había retuiteado horas antes la disculpa en video que grabó su padre. Lo había acompañado de la afirmacióna mi papá", aunque no aclaró más detalles de las acusaciones ni de los responsables directos.

El alcalde aseguró que todo se trató de un acto de intimidación contra su familia. Dijo que se sumaba a las disculpas, pero se extendió sobre los supuestos ataques de los que afirma ser objeto, ante los que —dijo— no se quedaría callado.

"Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica, nada lo justifica ... Y lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas", concluyó.