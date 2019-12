MORELOS.- El ayuntamiento de Cuernavaca manifestó su dolor por el crimen del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan David Juárez López, perpetrado ayer jueves por la noche, pero sostuvo que se trata de "una víctima más que no habría fallecido si las instancias del orden hubieran hecho su labor".



En palacio municipal, el edil José Antonio Villalobos Adán fue rodeado por parte de su gabinete, la mayoría vestido de luto, mientras el vocero de la SSP, Carlos Félix Gaxiola leyó un comunicado de prensa.



El texto demostró el distanciamiento que tiene la comuna con el gobierno del estado, principalmente en materia de seguridad, y que mantiene a Cuernavaca como el único municipio del estado que no ha firmado el convenio para poner en práctica la estrategia de Policía de Mando Único Coordinado.

Con esta característica Cuernavaca ha designado tres encargados de despacho en la SSP, pero la operatividad policial descansa en la Comisión Estatal de Seguridad Pública.



Félix Gaxiola afirmó que su jefe regresaba a su hogar luego de un día más de labores cuando fue atacado por la espalda por sus "cobardes" agresores, quienes cegaron su vida con las balas de traición y la barbarie a la que no debemos ni podemos acostumbrarnos". En fotos divulgadas en redes sociales se ve el cadáver de Juárez López tirado bocabajo.



Las siguientes líneas cuestionaron duramente la estrategia policial del gobierno de Morelos. "En Cuernavaca, como en el resto del estado de Morelos, se padece una aguda crisis de inseguridad. Lo dicen los datos y es además una percepción ciudadana que la estrategia estatal no funciona y no garantiza la seguridad, ni la paz ni la tranquilidad a la que tiene derecho todos los ciudadanos".



Más adelante el vocero de la SSP leyó que en estas circunstancias solicita la presencia e intervención inmediata del gobierno de la república a través de la Guardia Nacional. "Nuestro amigo no tenía enemigos y su quehacer cotidiano siempre fue en los marcos del respeto y la mejora de la dependencia que encabezaba", sostuvo el vocero de la SSP.



Al final el edil José Antonio Villalobos Adán evitó responder preguntas de la prensa pero en tono airado levantó su diestra para advertir a los reporteros que cumplan con su oficio y no manchen el nombre del jefe policial asesinado.