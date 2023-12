Francisco Cienfuegos acusa a Samuel García de "dictador": "No aprendió que la ley se debe de respetar", dice

NUEVO LEÓN.- El líder priista, Francisco Cienfuegos, ha catalogado las declaraciones del Gobernador Samuel García como las de un dictador, en las que García advirtió al Congreso local que no permitirá modificaciones ni "una sola coma" a la Ley de Ingresos recientemente presentada por el Estado ante el Legislativo.

En un video difundido por el Secretario de Enlace Legislativo del CEN del PRI, Cienfuegos explicó que las y los Diputados locales tienen la facultad de votar, modificar y proponer en este y muchos otros temas, ya que fueron elegidos por la población.

Samuel no aprendió nada", señaló Cienfuegos. "No aprendió que la ley se debe de respetar, no aprendió que hay que gobernar en democracia