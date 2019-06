Fox llama a ''sumisos de Trump''; le recuerdan a Bush

LEÓN, Guanajuato.- Vicente Fox, ex presidente de la República, cuestionó que ahora en el país hayan "sumisos seguidores de Trump" dado el acuerdo logrado por la delegación mexicana en su reunión con la sus similares de la Unión Americana con el que se evitaría la aplicación de aranceles a los productos mexicanos.

Todo debido a las acciones incluidas en la negociación que comprenden aspectos como brindar asilo, empleo, seguridad social y educación a los hijos y familias migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, además del despliegue de la Guardia Nacional en territorio nacional dando prioridad a la frontera Sur.

Que dicen ustedes seguidores de Lopez. También ahora son sumisos seguidores de Trump?

Y México?

Nuestra soberanía? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de junio de 2019

No obstante, en redes sociales, usuarios recordaron aspectos durante su mandato y la relación que el entonces jefe del ejecutivo presidencial tenía con Estados Unidos a través de su entonces presidente George W. Bush.

Durante el sexenio de Fox, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, evento de la ONU, que se realizó del 18 hasta el 22 de marzo de 2002 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí entonces presidente Vicente Fox Quezada hizo famosa la frase “comes y te vas” en la que Bush estuvo indirectamente involucrado.



Dadas las tensiones políticas entre Cuba y EU, Fox quería evitar que Bush y Fidel Castro coincidieran en la cumbre.

Fox le dijo a Castro que su presencia en esa cumbre internacional le representaba “una buena cantidad de problemas” de seguridad y atención Y agregó que “no era de amigos avisar a última hora” que iba presentarse en la cumbre.

Castro advirtió que la invitación era de la ONU y que no le podía impedir su asistencia, puesto que “eso daría lugar a un escándalo mundial” e incluso advirtió, “si usted es el anfitrión y me lo prohíbe, no me quedará más remedio que publicar el discurso mañana”.

Y así fue, el presidente de la isla caribeña reveló la conversación telefónica: