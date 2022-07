Forward, nuevo partido político en EU a contender contra el Republicano y el Demócrata

LOS ÁNGELES.- Decenas de exfuncionarios republicanos y demócratas anunciaron el miércoles un nuevo tercer partido político para atraer a millones de votantes consternados con lo que ven como el disfuncional sistema bipartidista de Estados Unidos.

El nuevo partido, llamado Forward estará inicialmente copresidido por el excandidato presidencial demócrata Andrew Yang y Christine Todd Whitman, exgobernadora republicana de Nueva Jersey.

De acuerdo con Reuters, esperan que el partido se convierta en una alternativa viable a los partidos Republicano y Demócrata que dominan la política estadounidense.

Los líderes del partido realizarán una serie de eventos en dos docenas de ciudades este otoño para presentar su plataforma y atraer apoyo.

Lanzarán nuevo partido en Houston

Realizarán un lanzamiento oficial en Houston el 24 de septiembre y la primera convención nacional del partido en una ciudad importante de Estados Unidos el próximo verano.

El nuevo partido se forma a partir de la fusión de tres grupos políticos que surgieron en los últimos años como reacción al sistema político cada vez más polarizado y estancado de Estados Unidos.

EU pide un tercer partido

Los líderes citaron una encuesta de Gallup del año pasado que mostró un récord de dos tercios de los estadounidenses que creen que se necesita un tercero, agrega Reuters.

La fusión involucra al Movimiento Renew America, formado en 2021 por docenas de exfuncionarios en las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush y Donald Trump; el Partido Adelante, fundado por Yang, quien dejó el Partido Demócrata en 2021 y se independizó.

Y el Movimiento Serve America, un grupo de demócratas, republicanos e independientes cuyo director ejecutivo es el excongresista republicano David Jolly.

Dos pilares de la plataforma del nuevo partido son "revitalizar una economía justa y próspera" y "dar a los estadounidenses más opciones en las elecciones, más confianza en un gobierno que funciona y más voz en nuestro futuro".

Cuál es la ideología del nuevo partido

El partido, que es de centro, aún no tiene políticas específicas. Dirá en su lanzamiento el jueves: "¿Cómo resolveremos los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos? No a la izquierda. No a la derecha. Adelante".

Históricamente, los terceros no han prosperado en el sistema bipartidista estadounidense.

De vez en cuando pueden afectar una elección presidencial.

División de votantes

Los analistas dicen que Ralph Nader, del Partido Verde, desvió suficientes votos del candidato presidencial demócrata Al Gore en 2000 para ayudar al republicano George W. Bush a ganar la Casa Blanca.

No está claro cómo el nuevo partido Forward podría afectar las perspectivas electorales de cualquiera de los partidos en un país tan profundamente polarizado. Los analistas políticos se muestran escépticos de que pueda tener éxito.

La reacción del público en Twitter no se hizo esperar. Muchos demócratas en la plataforma de redes sociales expresaron su temor de que el nuevo partido desvíe más votos de los demócratas, en lugar de los republicanos, y termine ayudando a los republicanos en carreras reñidas.

Forward tiene como objetivo obtener el registro de partidos y el acceso a las boletas electorales en 30 estados para fines de 2023 y en los 50 estados para fines de 2024, a tiempo para las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.

Lanzará nuevo partido candidatos a puestos locales

Su objetivo es presentar candidatos para carreras locales, como juntas escolares y consejos municipales, en casas estatales, el Congreso de los Estados Unidos y hasta la Presidencia.

En una entrevista, Yang dijo que el partido comenzará con un presupuesto de alrededor de 5 millones. Tiene donantes alineados y una membresía de base entre los tres grupos fusionados que suman cientos de miles.

Estamos comenzando en una posición financiera muy sólida. El apoyo financiero no será un problema", dijo Yang.

Otra persona involucrada en la creación de Forward, Miles Taylor, un exfuncionario de Seguridad Nacional en la administración Trump, dijo que la idea era brindarles a los votantes "un tercer partido nacional viable y creíble".

Terceros partidos no prosperan

Taylor reconoció que los terceros habían fracasado en el pasado, pero dijo: "Los fundamentos han cambiado. Cuando surgieron otros movimientos de terceros en el pasado, en gran parte ha sido dentro de un sistema en el que el pueblo estadounidense no está pidiendo una alternativa. La diferencia aquí estamos viendo un número histórico de estadounidenses que dicen que quieren uno".

Stu Rothenberg, un veterano analista político no partidista, dijo que era fácil hablar de establecer un tercer partido pero que era casi imposible hacerlo.