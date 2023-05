Absuelven a Roxana Ruiz, joven que mató a su violador y había sido condenada a 6 años de cárcel

NEZA, Estado de México.- El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal contra Roxana Ruiz, por lo que la juez del Poder Judicial en Nezahualcóyotl informó a las partes sobre la finalización de las medidas cautelares contra la joven, así como su absolución.



Sin embargo, la familia de Sinaí "N" tiene tres días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución.



Las autoridades reconocieron que Roxana fue víctima de violencia sexual por lo que ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa.

"Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida", dijo Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

