Joven que mató a su violador, no aceptará indulto de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres y mujeres provenientes de diversos estados de México marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Ángel de la Independencia para exigir justicia para Roxana Ruiz, quien fue condenada a prisión por defender su vida al matar a su violador en el Estado de México. Entre ellas, Andrea Hernández, madre de Verónica Soto, víctima de feminicidio en 2019, quien expresó su solidaridad con la joven y lamentó que su hija no pudo defenderse de la misma manera.

Las mujeres, con pancartas y consignas, demandaron que defender sus vidas no sea considerado un delito. Gritaron "¡Roxana, hermana, eres valiente no una delincuente!" y "¡Ahora, ahora, se hace indispensable justicia para Rox!" para mostrar su apoyo. Al llegar al Ángel de la Independencia, se dio la palabra a varias madres de víctimas de desaparición y feminicidio, así como a los comités que han apoyado a Roxana.

La colectiva Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” y el “Comité por la Libertad de Roxana” denunciaron amenazas y el miedo que sufren para ejercer su labor. Roxana, entre lágrimas, denunció las anomalías de las que ha sido víctima durante el proceso y destacó que ya se levantó una denuncia contra los funcionarios que han entorpecido su caso. Mencionó que lo único que busca es justicia y seguir con su vida libre y sin miedo.

La marcha generó interés en redes sociales y medios de comunicación, quienes destacaron el alto índice de violencia contra las mujeres en México y la necesidad de cambiar leyes que protejan su derecho a la vida. También se señaló la falta de acción de las autoridades para garantizar justicia y paz a las mujeres que son víctimas de violencia y abuso. Esta manifestación, junto con otras en todo el país, muestra la urgencia de tomar medidas para acabar con la violencia de género en México.

Sobre la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ayudar a la joven con un indulto, Roxana respondió que:

"Con respecto a lo que dijo el presidente de México, yo le agradezco por checarlo, por informarse sobre el caso y las injusticias que hemos tenido en este proceso de más de 2 años. Quiero decir que nunca se me reconoció como víctima. Yo no hubiese tenido la necesidad de defenderme si este tipo no me hubiera agredido sexualmente. ¡Yo no pedí ser violada!"