Fernández Noroña y 'Travieso' Arce encabezan fuerte discusión en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO-. Por asuntos de política, el diputado Gerardo Fernández de Noroña, y el ex boxeador mexicano, Jorge ‘Travieso’ Arce, encabezaron una fuerte discusión en Twitter entre este martes y miércoles, quienes se fueron hasta los insultos.

Todo comenzó cuando Arce comentó un tweet en donde tachó a Epigmenio Ibarra de “viejo cínico” e invitó a las personas a eliminar a “las lacras del gobierno”, por lo que a las horas llegó la respuesta de Fernández Noroña.

“No tengo ni la menor idea de quién eres, pero por lo que leí, fuiste boxeador. Urge te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente te lo secaron”, le respondió el político al ex boxeador.

“Te puedo recordar de un put... quién soy, cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente, pero como no accedí ahora ya no te acuerdas, y seco están dejando al país entero pinc… ineptos, este 6 de Junio se van a la mier…”, contestó Jorge Arce.

Te puedo recordar de un putazo quién soy, cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente, pero como no accedí ahora ya no te acuerdas, y seco están dejando al país entero pinches ineptos, este 6 de Junio se van a la mierda — Jorge Arce (@TraviesoArce) May 12, 2021

Uno de los usuarios le preguntó al ‘Travieso’ “¿Mi champ, con esa boca come?”, a lo que el ex pugilista sinaloense dijo “El que hierro mata, a hierro muere, el que me desea bendiciones, recibe lo mismo, pero el que me mienta la madre, también me sé defender, no me voy a quedar callado jamás”.

Gobierno actual vs Oposición

Y es que Gerardo Fernández Noroña forma parte del actual gobierno mexicano, mientras que Jorge Arce ha evidenciado ser oposición. Ambos son muy activos en las redes sociales.