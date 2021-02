"Es totalmente falso": 'Travieso' Arce desmiente que buscará candidatura en Sonora

LAS VEGAS, EU-. Jorge Arce, quien ha estado en Hermosillo, Sonora, en los últimos meses, desmintió en su cuenta de Twitter el rumor de que se lanzará como diputado por parte del PRI, por el momento.

Buenas noches mi raza, para aclarar el rumor que está circulando en Sonora que voy por una diputación, es totalmente falso, pero eso no me impide apoyar lo que es la mejor opción para Sonora mi amigo @EGandaraC para entrar en política hay que prepararse como el Box�� dale RT pic.twitter.com/Eernxe00Ey — Jorge Arce (@TraviesoArce) February 19, 2021

“Quiero aclararles un chisme que está circulando en el bello estado de Sonora, que me voy a lanzar para alguna candidatura a diputado federal, a diputado local. Es totalmente falso. Yo no voy a competir por alguna candidatura”

“Yo no estoy en la política ahorita ni tengo pensado incursionar. Aclarando, primero quiero prepararme, estudiar y documentarme, y después, más adelante, veremos si el tiempo me lo permite. Les mando un fuerte abrazo y es totalmente falso que voy a competir por una candidatura en Sonora”, aclaró el ex boxeador mexicano.

Actores, deportistas, cantantes y hasta ex reinas de belleza acapararán los reflectores en la jornada electoral del 6 de junio, en busca de un lugar en poder para sus respectivos partidos políticos. ��️ pic.twitter.com/hR2raUF2hv — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) February 17, 2021

La aclaración del ‘Travieso’ Arce salió horas después de una publicación que se hizo viral, en donde aparecía como supuesto candidato para las próximas elecciones, junto con otros ex deportistas y celebridades de México.