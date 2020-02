Feminismo será antineoliberal o no será: Irma Eréndira Sandoval, titular de SFP

CIUDAD DE MÉXICO.- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Función Pública (SFP), aseguró que el movimiento feminista será antineoliberal o no será, y señaló que el gobierno federal está lleno de mujeres que han luchado por la justicia, la equidad y la democracia desde siempre.

En su cuenta de Twitter, la secretaria indicó que, en la lucha por un gobierno partidario, la dependencia federal a su cargo anuncia el primer concurso profesional exclusivo para mujeres.

“El feminismo será antineoliberal o no será. El gobierno está lleno de mujeres que hemos luchado por la justicia, la equidad y la democracia desde siempre. En nuestra lucha por un gobierno paritario la SFP anuncia el 1er. concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres”.

Este fin de semana, Irma Eréndira Sandoval pidió que el 9 de marzo, fecha en que se está convocando un paro en que las mujeres no realicen ninguna actividad para mostrar su fuerza en la sociedad, "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.



El feminismo será antineoliberal o no será. El gobierno está lleno de mujeres que hemos luchado por la justicia, la equidad y la democracia desde siempre.

En nuestra lucha por un gobierno paritario la @SFP_mx anuncia el 1er. concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres. pic.twitter.com/DtoRo6OB6Y — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 24, 2020



A través también de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

"A la derecha, lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas", escribió la funcionaria.