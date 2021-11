Félix salgado niega gobernar Guerrero a través de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Félix salgado habló durante una pequeña entrevista sobre las acusaciones de que él es quién gobierna el estado de Guerrero “tras bambalinas” a través de su hija, Evelyn Salgado.

El senador de la república desmintió todas las acusaciones y afirma que su hija “hace muy bien su trabajo” como gobernadora del estado.

Salgado Macedonio asegura que no se debe quitar méritos a Evelyn Salgado pues no es “hija de Félix, es la gobernadora de Guerrero” que fue electa democráticamente en las pasadas elecciones con un amplio margen sobre sus adversarios.

"Es inaceptable y es denigrar a la mujer, es denigrar a su inteligencia, jamás lo haría yo. Pero sí tengo que cumplir con mi tarea de senador de la República, por supuesto que estoy para respaldar al gobierno de Evelyn Salgado y de Andrés Manuel López Obrador", subrayó.

El excandidato a la gubernatura de Guerrero aseguró además que él no es nadie para darle consejos a la gobernadora.

Yo no doy consejos y cuando los doy nadie me escucha, entonces no sirvo para dar consejos. Entonces, ella hace su trabajo y lo hace muy bien y yo hago mi trabajo que no lo hago tan bien, entonces yo no le serviría mucho dándole consejos", finalizó el senador Salgado Macedonio.