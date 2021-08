Félix Gallardo: Sus 5 revelaciones en la entrevista con Telemundo

GUADALAJARA, Jalisco.- Además de hablar de su delicado estado de salud en prisión, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como "el Jefe de Jefes" hizo varias revelaciones durante su entrevista con Telemundo.

Recordó como hace 32 años, en abril de 1989 tumbaron la puerta de su, "sin ninguna orden de aprehensión", asegura Félix Gallardo, y ante su familia.

"Fui golpeado, me quebraron cuatro costillas", relató Miguel Ángel Félix al recordar su detención.

Las revelaciones de Félix Gallardo

Sobre el asesinato del "Kiki" Camarena por el cual fue sentenciado inicialmente por 40 años, afirma que no conoció a ese señor y que "no es una persona de tomar armas".

Deseó la resignación a la esposa del ex agente de la DEA y que tenga la satisfacción de que los culpables están pagando.

El 8 de abril de 1989 fue arrestado acusado de vínculos con el asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar.

También dijo desconocer a Rafael Caro Quintero: "no los conozco, en la calle no los conocimos, nunca hemos platicado", ya que cuenta que su abogado le aconsejó no hacerlo pues "no estaba involucrado".

De igual forma respondió sobre la relación con Pablo Escobar que algunas narcoseries han documentado. Félix Gallardo aseguró que nunca estuvo en Medellín ni Cali, "él fue asesinado, nunca hubo un zar de la cocaína, no hubo cárteles".

"Soy un hombre honesto, no pienso en fugarme, ni amnistía"

"Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto, nunca pasó por mi mente una fuga", dijo sobre sí mismo.

Gallardo aseveró que antes de estar ser encarcelado se dedicaba "a la agricultura y la ganadería", "mis padres fueron los primeros en exportar legumbre a Estados Unidos en 1946", agrega. Asimismo, afirmó que entre negocios familiares tenían farmacias y hoteles.

"Perdí más de la mitad de mi familia en la cárcel, una hija, mis padres, mi madre murió sin que le regresaran sus muebles", comenta lamentándose.

Descartó pensar en la libertad, "pienso en mis nietos, no tengo esperanza de salir de prisión ya que no tengo pronóstico de vida", declaró al explicar que fue seccionado del estómago, privado de la vista y oídos, además de que no puede caminar pues le quitaron ocho vértebras.

Se pronuncia sobre AMLO

Félix Gallardo negó buscar amnistía:

"Sé que el presidente AMLO es un hombre de buena voluntad, que combate la desigualdad social, ya que está dando pensiones y muchas casas, no le quitaría su tiempo, soy un cádaver que no aspira a más que ser enterrado en la raíz de un árbol", sentencia.

No le pido nada a el señor (López Obrador), al contrario, ojalá y le vaya bien", manifestó Miguel Ángel Félix Gallardo.

Para finalizar dijo no estar enterado de la violencia, pues solo posee en su celda un pequeño televisor, aunque señaló que "es una consecuencia del desempleo y la desigualdad social".