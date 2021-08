"Lo perdí todo, soy un cadáver": Félix Gallardo el ‘Jefe de jefes’

JALISCO.- El medio de comunicación Noticias Telemundo presentó ayer martes, la primera parte de una entrevista a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en las décadas de los ochentas fue considerado el narcotraficante más importante de México.

En silla de ruedas, Félix Gallardo reapareció ante las cámaras luego de 32 años de estar en la zona de máxima seguridad del penal federal de Puente Grande, Jalisco.

Es importante explicar que, ante la poca audición de Félix Gallardo, la reportera de Telemundo, Issa Osorio Ugalde, tuvo que pasarle las preguntas escritas a través de un papel.

El también llamado “Jefe de jefes” llevaba consigo un tanque de oxígeno. “Traigo una neumonía grave, muy grave", añadió.

Comentó lo que ha pasado durante tantos años en prisión. “Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, de los oídos y no puedo caminar".

Desde el penal de Puente Grande en Jalisco, el prisionero contó a la televisora Telemundo que también padece pulmonía y tiene un brazo roto, con 75 años ya está resignado a morir tras las rejas.

